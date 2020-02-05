MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKedileri tekmeleyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
GeriGündem Kedileri tekmeleyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

Kedileri tekmeleyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kedileri tekmeleyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin H.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.T. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen 31 Ocak günü güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi önce sağ tarafında oturan kediye, ardından da market kapısı önündeki kediye tekme atıyor. Kediler can havliyle kaçışırken tekme atan adam markete giriyor.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine yapılan incelemede kedilere tekme atan kişinin H.T. olduğu belirlendi. H.T.'nin olayın yaşandığı binanın sahibi olduğu, binanın girişindeki markette çalışanların kedi ve köpekler için kapı önüne mama bırakmasına sinirlenip kedileri tekmelediği ortaya çıktı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle