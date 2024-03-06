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Kediler karıştırınca ortaya çıktı! Poşet içerisinde cenin bulundu

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#İstanbul#Esenler#Park
Kediler karıştırınca ortaya çıktı Poşet içerisinde cenin bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 10:31

Esenler'de, parkta çöp poşetinin içerisinde, poşete sarılmış cenin bulundu. Kedilerin çöpleri karıştırması ile ortaya çıkan olay üzerine parka gelen polis, uzun süre inceleme yaptı.

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Esenler Havaalanı Mahallesi'nde bir park içerisinde saat 22.00 sıralarında cenin bulundu. İddiaya göre, park içerisinde ağaca asılı olan poşet ile oynayan kediler, poşeti yırtarak çöplerin dökülmesine neden oldu.

Kediler karıştırınca ortaya çıktı Poşet içerisinde cenin bulundu

Park içerisinde yürüyüş yapan vatandaşlar yerdeki çöpleri toplarken, başka bir poşet içerisine bırakılan cenini fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. Parka gelen polis ekipleri, çevreyi emniyet şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenin delil torbasına konularak kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kediler karıştırınca ortaya çıktı Poşet içerisinde cenin bulundu

 

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#İstanbul#Esenler#Park

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