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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi

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Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi
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TOKAT'ın Turhal ilçesinde, balkonda mahsur kalan kedi, uzatılan itfaiye merdiveninden indi.

Kedi, mahsur kaldığı balkondan itfaiye merdiveniyle indi
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonundan kedi sesi geldiğini duyanlar, mahsur kaldığını fark etti. Balkondan inemeyen kediyi görenler, durumu Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle balkona çıktı. İtfaiye erinin balkondan almak istediği kedi, kaçarak, yöneldiği merdivenden indi. Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. 

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