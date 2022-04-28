Kedi katiline hapis

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 7 Aralık 2021’de, eşi Y.E. ile tartışan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarıyla eve polis ekipleri gitti. Evden kaçan Mahmut E.’nin, eşi Y.E., kocasından şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Mahmut E.’ye, ‘hayvana şiddet uygulamak’tan 1.500 TL ceza kesildi. Veteriner kliniğine götürülen kedinin ise beyninde ödem oluştuğu tespit edildi. Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavide tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Kedinin ölümünü belirlemek üzere yapılan nekropside, hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu ve kaburgalarının kırıldığı rapor edildi.



‘YASTIK SANIP TEKMELEDİM’



Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Mahmut E. hakkında ‘hayvana işkence’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tamamlanan savcılık soruşturması sonrası sanık Mahmut E. hakkında 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hayvanı eziyet çektirerek öldürme’ suçlamasıyla dava açıldı.



7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyen sanık Mahmut E. savunmasında, “Eşime kızmıştım. Kediyi fark etmedim, yerde yastık var sanıp tekmeyle fırlattım, duvara çarptı. Tek eylemim budur. Uzun süreli eylemde bulunmadım” dedi.

Eşinden şikâyetçi olan Y.E. de olay sonrası polise verdiği ilk ifadesini yinelediğini, olay günü yan odada bulunduğu sırada eşinin kediyi kovalayıp “Neden kaçıyorsun?” diye bağırdığını duyduğunu anlattı.



İNDİRİM VE ERTELEME YOK



Hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında, hayvana yönelik suçun geçmişte de tekerrür ettiği kanaatiyle ağırlaştırıcı nedenleri göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Mahmut E.’yi hayvana şiddet uygulamaktan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi ve ceza erteleme de uygulanmayan Mahmut E. cezasının onanması halinde cezaevine girecek.

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KARAR, GÖZ KORKUTACAK

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) adına duruşmaya katılan dernek yöneticisi Engin Barın, “Bu olayı yapan kişinin yanına kâr kalmaması için de şikâyetçi olduk. Bu karar hayvanımızı geri getirmeyecek, onun çektiği acıyı dindirmeyecek. Bu kararla yüreğimiz soğumadı ama en azından 2 yıl hapis cezası aldı. Bu kararın ertelemesi, indirimi, para cezasına çevrilme durumu yok. Olumlu açıdan gördüğümüz tek bu. Onun dışında yaşanan her şey bizi derinden yaraladı. Bugüne kadar hayvana şiddet uygulayan kimse ceza almamıştı. Bu karar belki bir nebze insanların gözünü korkutacak. Bu olayların hiç yaşanmaması arzumuz ama en azından caydırıcı olacağını umuyoruz. Bizim için güzel günler, kimsenin kimseye şiddet uygulamadığı zaman gelir” diye konuştu.