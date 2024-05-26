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Kedi katilinden rezil savunma

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#Katil#Kedi#Halim Karaismailoğlu
Kedi katilinden rezil savunma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 07:00

Trabzon’da Halim Karaismailoğlu, yavru kediyi tekmeleyip ezerek öldürdü, ardından otların içine fırlattı. Tutuklanan Karaismailoğlu’nun ifadesinde, “Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum” dediği belirtildi.

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Trabzon Of’ta Kalyon mevkisinde 20 Mayıs’ta Halim Karaismailoğlu, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelip, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki apartmanda yaşayan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mahalleli ve TRAHAYKO’nun şikâyetiyle polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan tutuklandı.

SABIKALI ÇIKTI

Karaismailoğlu’nun ifadesinde, “Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum” dediği belirtildi. Kediyi öldürdüğü anlara ait görüntüleri tepki çeken Karaismailoğlu’nun, birçok suçtan sabıkalı olduğu da öğrenildi.

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Kendilerine, saldırganla ilgili pek çok şikâyetin geldiğini söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Parkta çocuklara musallat oluyormuş. Devamlı çocuklarla geziyormuş. Hatta bu yüzden şikâyet bile edilmiş. Birkaç gün önce bir binaya balta ile girip, dairelerin kapılarına balta ile vurmuş. Yani bu kişinin tek kedi öldürme vakası değil. Bundan daha önce de pek çok vakası var” diye konuştu.

KEDİ EROS ÖRNEĞİ

Kurban, “Bu olayları bizim normalleştirmememiz lazım. Örneğin Eros’u öldüren kişi ne dedi? O da ‘Psikolojim bozuktu’ dedi. Ama ona şöyle güzel bir ceza verilseydi; korkutucu bir ceza. Ne olacaktı? Belki bu olay yaşanmayacaktı. Onun için biz etkili, yıldırıcı ceza istiyoruz” dedi.

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#Katil#Kedi#Halim Karaismailoğlu

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