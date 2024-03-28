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Kedi ‘faruk’ gözetmeni yedi

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#Terakki Vakfı Okulları#Kedi Faruk#Batuhan Nathur
Kedi ‘faruk’ gözetmeni yedi
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:00

Geçen hafta cumartesi günü Terakki Vakfı Okulları’nda lise öğrencileri için üniversitelerin hazırlık sınıflarından muafiyeti sağlayan IELTS sınavı düzenlenmişti.

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Sınav için görevlendirilen F.A., sınav sürerken pencereden giren kedi Faruk’u geldiği yerden dışarı çıkarmak istemişti. Faruk genelde sınıfa camdan geliyor ve kapı açıldığında da koridora çıkıyordu. F.A., kedi Faruk’un bu rutin davranışını bilmediğinden sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için onu bir an önce geldiği yerden dışarı çıkarmak istemişti. Ancak, iddiaya göre gözetmenin o anda yaptığı müdahale, kedi Faruk’un ikinci kattaki pencereden düşmesine neden olmuştu. Yaşananlar F.A.’nın kediyi pencereden bilerek attığına yönelik şüphe ve iddialara yol açmıştı.

Kedi ‘faruk’ gözetmeni yedi
Veteriner hekim Batuhan Nathur, “Henüz iyi haberler veremiyorum çünkü maalesef durumu hâlâ kritik. Her şey yolunda giderse 2-3 hafta içerisinde toparlar” dedi.

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ÖĞRETMEN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Sınav gözetmeni F.A.’nın ‘öğretmen’ olmadığı, sınavı düzenleyen şirketin geçici görevlendirmeler için genellikle üniversite öğrencilerini sınav gözetmeni olarak istihdam ettiği öğrenildi. Yetkili firma IDP Türkiye de şu açıklamayı yaptı: “Kadrolu çalışanımız olmayan, geçici gözetmen olarak çalışan kişinin kurumumuzla ilişiği olay günü itibarıyla tamamen kesilmiştir.”

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#Terakki Vakfı Okulları#Kedi Faruk#Batuhan Nathur

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