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Kedi düşmanı uslanmıyor

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#Küçükçekmece#Aytuğ Koyuncu#Kedi Düşmanı
Kedi düşmanı uslanmıyor
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

2019 yılında yaşadığı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelen Aytuğ Koyuncu’nun yine aynı sitede bir kediye dakikalarca şiddet uygulaması kameralara yansıdı.

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İstanbul Küçükçekmece’de site içindeki binanın dış kapısından 5 Ocak günü 18.30 sıralarında içeri giren Aytuğ Koyuncu, girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti. Aytuğ Koyuncu’nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere bakan Sevgi Yılmaz, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikâyette bulunmuştu.

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1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Koyuncu şikâyet üzerine gözaltına alınmıştı. Açılan davada mahkeme sanığa ‘hakaret’ suçundan bin 740 lira para cezası verirken, ‘silahla tehdit’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

Görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Kedinin tekmelenmesine büyük tepki gösterilirken, ‘aytuğkoyuncututuklansın’ hashtag’i açıldı.  

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#Küçükçekmece#Aytuğ Koyuncu#Kedi Düşmanı

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