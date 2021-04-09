Kebapçı cinayeti

Kebapçıdaki tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine, emekli uzman çavuş Ümmet D., belinden tabancasını çıkarıp oğluna art arda ateş etti.

Yusuf D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yusuf D.’yi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yusuf D., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ümmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara