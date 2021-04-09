MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKebapçı cinayeti
GeriGündem Kebapçı cinayeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU / DHA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kebapçı cinayeti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kebapçı cinayeti

Kilis’in Elbeyli ilçesi, Hürriyet Mahallesi’nde kebap lokantası işleten Yusuf D. (27), önceki gün akşam saatlerinde işyerine gelen babası Ümmet D. (50) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kebapçıdaki tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine, emekli uzman çavuş Ümmet D., belinden tabancasını çıkarıp oğluna art arda ateş etti.

Yusuf D., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yusuf D.’yi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yusuf D., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ümmet D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi