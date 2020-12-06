Kazada yaralandı, ismi yanlış söylenince ağladı

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Küçük Sanayi mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan Mustafa Bayındır’ın kontrolünü kaybettiği 16 GH 985 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Yere düşen Bayındır yaralandı. Yolda devriye görevini yerine getiren polis ekibi, kazayı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Yoldan geçen diğer sürücüler de Bayındır’a yardımcı olabilmek için yanına geldi.

Bayındır’ın yanındaki bir polis memurunun yaralı genci sakinleştirmek için “Ambulans çağırdım Ömer, 2 dakikaya burada” dedi. Kendisine ‘Ömer’ diye hitap edilmesine kızan Baydındır, ‘Benim adım Mustafa. Bana Ömer demeyin. Ömer değil’ diyerek ağlamaya başladı.

Bir süre sonra Mustafa Bayındır’ın çalan telefonunu açan bir kişi, konuştuğu kişiye ‘Sizin bu Ömer galiba arkadaş. Küçük Sanayi’de ufak bir kaza yapmış’ dedi. Buna da sinirlenen motosiklet sürücüsü, “Mustafa, ağabey benim adım Ömer değil” diye cevapladı.

Aradan 5 dakika geçmesinin ardından olay yerindeki bir vatandaşın bir kez daha yaralıya, ‘Ömer, ambulans geliyor’ demesi üzerine ‘Ömer değil benim adım. Ömer değil’ diyen Mustafa Bayındır tekrar ağlamaya başladı.

'Ömer' isminin polis tarafından yanlışlıkla bir kez söylenince, yaralı Mustafa Bayındır için diğerlerinin de bu ismi kullandığı belirtildi.

Yaralı sürücü, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ‘Sol ayağımı kıpırdatmayın, ne olur kaldırmayın, yapamam’ dedi. Bayındır, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bayındır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.