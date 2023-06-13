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Kazada yaralanan eski Bakan Zeybekci, taburcu oldu

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#Nihat Zeybekci#Muğla#Ula
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:27

Muğla'nın Ula ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada hafif yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci (62) ile yakını İbrahim Ünlü, tedavileri sonrası taburcu edildi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanları ile çıkan Zeybekci ile yakını İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, hastaneye gidip, Zeybekci'nin sağlık durumu hakkında Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'dan bilgi aldı. Zeybekci ile Ünlü, bu sabah tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada yaralanan eski Bakan Zeybekci, taburcu oldu

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#Nihat Zeybekci#Muğla#Ula

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