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Kazada yaralanan 13 yaşındaki Sude'den acı haber! 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

#ANKARA#Kahramankazan#Trafik Kazası
Kazada yaralanan 13 yaşındaki Sudeden acı haber 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı iki öğrenciden 13 yaşındaki Sude Gürevin, tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kahramankazan'da 23 Mart’ta İsa D. yönetimindeki 06 S 60026 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Sude Gürevin ve arkadaşı Özge Dündar'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan iki öğrenciden Sude Gürevin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sude Gürevin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kahramankazan Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özge Dündar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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#ANKARA#Kahramankazan#Trafik Kazası

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