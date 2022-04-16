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Lise öğrencisi Büşra'nın kahreden ölümü! Acı detay...

#Büşra Koçak#Beton Mikseri#İzmir
Lise öğrencisi Büşranın kahreden ölümü Acı detay...

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Büşra Koçak'ın (16) iyi bir aşçı olmayı hayal ettiği, 3 gün önce staja başladığı restoranda mesaisini tamamladıktan sonra evine giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından gözaltına alınan mikser şoförü ise tutuklandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Ş.T. yönetimindeki 35 HJP 88 plakalı beton mikseri, trafik ışıklarının bulunduğu noktada yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a çarptı. Kazada, aracın altında sürüklenen Koçak, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikserinin şoförü Ş.T. tutuklandı.

Lise öğrencisi Büşranın kahreden ölümü Acı detay...

AMCASININ OTOMOBİLİNİ GELİN ARABASI YAPMAK İSTİYORMUŞ

Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Koçak'ın en büyük hayali aşçılık için eğitim aldığı öğrenildi. Koçak’ın, İzmir Otobüs Terminali'ndeki bir restoranda 3 gün önce staja başladığı, burudaki mesaisinin ardından evinin güzergahından geçen dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isterken kazanın yaşandığı bildirildi.

Büşra Koçak'ın aşçı olan amcası Hakan Koçak (45), yeğeninin en büyük hayalinin kendisi gibi aşçı olmak istediğini dile getirerek, "Yüreğimiz yandı. İleride evleneceği günlerin hayalini kurarken bana ait otomobili gelin arabası yapmak istediğini söylerdi. Çok üzgünüz" dedi. 

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#Büşra Koçak#Beton Mikseri#İzmir

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