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AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 18:33,Son Güncelleme:

Kaza yapınca alevler içinde kaldı! Sürücüsü yaşamını yitirdi

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Kaza yapınca alevler içinde kaldı! Sürücüsü yaşamını yitirdi
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Çorum'da dere yatağına düştükten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Recep Molozoğlu'nun (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çorum-Osmancık kara yolundaki Pınarcık Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden kurumuş dere yatağına düştü. Kazanın ardından alev alan otomobile, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Molozoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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