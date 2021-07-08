Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 34 CCR 448 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Sinan Doğan'ın henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen 34 TAN 69 plakalı taksiyi kullanan Gökhan Akyüz isimli sürücü ve bir motosiklet sürücüsü de kazayı görünce yardım etmek için durdu. Yardım için duran sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



AYNI YERDE İKİNCİ KAZA, 5 YARALI

Kaza sonrası aynı yönde arkadan gelen 06 TR 470 plakalı otomobili kullanan Yunus Emre Çakır isimli sürücü de henüz bilinmeyen bir nedenle yardım için duran taksiye, kaza yapan hafif ticari araca ve motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sinan Doğan, Gökhan Akyüz, Yunus Emre Çakır, Çağatay Çetin ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan Sinan Doğan isimli sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de kaza sonrası yaralanan Sinan Doğan ve diğer 4 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı.



POLİS EKİPLERİ YOLU KAPATTI

Polis ekipleri, olay yerinde tekrar yeni bir kaza olmaması için D-100 Karayolu Ankara istikametini kapatarak gelen araçları yan yola yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araç geçişine tekrar açtı.



BİZ YARDIM ETMEK İÇİN DURDUK

Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal isimli motosiklet sürücüsü, "Biz yardım için geldik ilk başta taksi vardı. Taksi ile beraber orta şeritte bekliyorduk, bizim motosiklet buradaydı. Bu araç geldi önce taksiye vurdu, taksi de hafif ticari araca vurdu. Arabada bizi sıkıştırdı geldi burada durdu. Bir kişi vardı bayağı yarası vardı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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