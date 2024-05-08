Kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olan Cemal Demirören ile ilgili yalanlar kanıtlarıyla yargıya taşındı

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Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan kazaya ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialar üzerine Demirören Ailesi harekete geçti. Cemal Demirören'in kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olduğunun belgeleri mahkemeye delil olarak sunuldu.

Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ ve benzer mesnetsiz iddiaları, sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde haberleştiren kişi ve kurumlar hakkında dava açıldı.

Dava dilekçesinde "Asılsız iftiralar ile Demirören Ailesi ve oğullarının kişilik haklarına, onur, şeref ve saygınlıklarına, hukuka aykırı şekilde doğrudan ve açıkça saldırıda bulunulmaktadır. Haber ve paylaşımlarda, konuyla ilgisi olmamasına, kaza tarihinde yurt dışında olmasına ve bu durum her türlü belge ile ispatlanmış olmasına rağmen Cemal Demirören'in adı bu iftira ve asılsız haberlerle ilişkilendirilmektedir ve Demirören Ailesi bu kaotik olayın içine çekilmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.