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Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

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#Tunceli#Don#Kaza
Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 10:42

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

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#Tunceli#Don#Kaza

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