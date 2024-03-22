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Kaza raporu hazırlarken araç çarpmasıyla ölen baba ile oğlu, damatlarına yardıma gitmiş

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#İzmir#Kaza#Trafik
Kaza raporu hazırlarken araç çarpmasıyla ölen baba ile oğlu, damatlarına yardıma gitmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 13:46

İzmir'in Çiğli ilçesinde, gece hasarlı kazanın ardından rapor hazırlayanlara arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla İsmail Taşdelen (31) ve babası Turan Taşdelen (58) hayatını kaybetti. Baba ve oğulun olay yerine ilk kazaya karışan damatları Aykut Karakaya'ya yardım için gittikleri öğrenildi.

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Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Çiğli'den Karşıyaka yönüne giden Eren Cem İşcan'ın kullandığı 34 KD 5068 plakalı otomobil ile aynı şeritteki Aykut Karakaya'nın kullandığı 35 AS RZ 499 plakalı otomobil hasarlı trafik kazasına karıştı.

Sürücüler ve otomobillerde bulunanlardan bazıları ile kazayı haber alıp yardım için gelen yakınları, rapor tutmak için araçlarından indi.

Bu sırada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Erkan Er yönetimindeki 35 KA 8817 plakalı otomobil, kaza raporu tutanların arasına daldı, daha sonra da Tuğçe Çavuş yönetimindeki 35 CDP 15 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu.

Yaşanan ikinci kazada İsmail Taşdelen ve babası Turan Taşdelen hayatını kaybetti, Erkan E., Aykut Karakaya, Gözde Ü., Melisa Ü., Tuğçe Ç., Arzu A. ve Ahmet Bertan S. yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınırken, Ahmet Bertan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Kaza raporu hazırlarken araç çarpmasıyla ölen baba ile oğlu, damatlarına yardıma gitmiş

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından rüzgar gülleri üreten bir firmada makine bölümünde çalışan İsmail Taşdelen ve babası işçi emeklisi Turan Taşdelen'in cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından baba-oğulun cenazeleri ikindi namazı sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. İsmail Taşdelen'in, eniştesi Aykut Karakaya'nın hasarlı kazaya karıştığını öğrenince babasını da yanına alıp olay yerine gittiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İzmir#Kaza#Trafik

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