Kayseri'deki motorlu tacizci yakalandı!

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde dün kızı ile birlikte yürüyen kadının arkasından motosikletle yaklaşan kişi, elle tacizde bulundu. Kendisine tepki gösterip, yakalamaya çalışan kadını motosikletiyle sürükleyen şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredekilerin yardımcıyla yerden kalkan kadın, tacizciden şikayetçi oldu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kadınları taciz ettiği belirlenen motosikletli şüphelinin A.T. olduğunu belirledi. 9 suç kaydı bulunan evli A.T., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından A.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara