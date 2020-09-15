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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Kayseri'de yasal boyutun altındaki 50 kilo balığa el konuldu

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Kayseri'de yasal boyutun altındaki 50 kilo balığa el konuldu
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KAYSERİ'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasal boyutun altında olan 50 kilo balığa el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in de katılımıyla su ürünleri satışı yapan işletmeler de denetimde bulundu. Yasal boyutun altında olan 'barbun' ve 'mezgit' türü 50 kilo balığa el konulurken, 3 işletmeye de toplam 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

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