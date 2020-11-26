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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

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Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
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KAYSERİ'de, uyuşturucu madde ticari yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 2 kilo 412 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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