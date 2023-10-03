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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

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#Kayseri#Uyuşturucu#Narkotik
Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 16:08

Kayseri'de 234 personelin katılımıyla uyuşturucu ticaretine yönelik 21 adrese baskın düzenlendi. 24 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. 234 personelin katılımı ile yapılan operasyonda belirlenen 21 adrese baskın yapıldı, 24 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Adreslerde yapılan aramada 1 adet patlayıcı mühimmat, 5 adet ruhsatsız silah, 1 adet tüfek, 39 adet fişek, 25 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

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Öte yandan kent genelinde uyuşturucu satışı ile kullanıma yönelik çalışmalarda 107 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 kilo 175 gram metamfetamin, 1 kilo 17 gram sentetik kannabinoid, 10 kilo 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 23 adet ecstasy, 41 bin 564 adet captagon, 49 kök kenevir, 5 bin 516 adet sentetik ecza hap, 18 adet tabanca, 14 adet tüfek, 210 adet fişek ve 34 adet hassas terazi ele geçirildi. 

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

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#Kayseri#Uyuşturucu#Narkotik

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