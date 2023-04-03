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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

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#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu#Kayseri Haberleri
Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 15:25

Kayseri'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 24 kişi yakalandı; evlerdeki aramalarda da 67,17 gram metamfetamin, 13,39 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Kayseride uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u da bugün emniyetteki işlemlerinin ardından, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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#Kayseri#Uyuşturucu Operasyonu#Kayseri Haberleri

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