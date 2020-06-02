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Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri), (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

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Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde çiftçi Musa Aslan (42) ile hayvanlarının pancar tarlasına girmesine tepki gösterdiği Suriyeli iki kardeş, çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralandı.

Olay, Sultanhanı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Musa Aslan, pancar ekili tarlasında büyükbaş hayvanlarını otlatan Suriye uyruklu Mahmut Elvefa (30) ve Ömer Muhammed Elvefa'ya (35) tepki gösterdi. Bunun üzerine Aslan ile Suriyeli kardeşler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Elvefa kardeşler, Musa Aslan'ı darbetti. Aslan ise önce eline geçirdiği sopa, daha sonra da aracında bulunan av tüfeği ile karşılık verdi. Ömer Muhammed Elvefa, bacağından vurularak, Mahmut Elvefa ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Aslan ile Suriyeli iki kardeşe ambulanslarda müdahale edildi. Bu sırada Aslan'ın komşuları, Suriyeli iki kardeşe tepki gösterdi. Yaralılar, ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviya alınırken, jandarma inceleme başlattı.

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