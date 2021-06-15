MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de sahte içki kâbusu! Hayatını kaybetti
GeriGündem Kayseri'de sahte içki kâbusu! Hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)-
Haber Giriş: 15.06.2021 - 15:19 | Son Güncelleme:

Kayseri'de sahte içki kâbusu! Hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de sahte içki kâbusu! Hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hüseyin Bakır (45), hayatını kaybetti.

Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hüseyin Bakır'dan bu sabah haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evde, Bakır'ı oturma odasında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Bakır'ın öldüğü belirlendi.

İlk incelemede sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Hüseyin Bakır'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi