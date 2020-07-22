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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Kayseri'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Kayseri'de otomobil ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Develi ve Saimbeyli ilçeleri arasındaki yolun Eşelik mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erdal Ç. yönetimindeki 37 KF 837 plakalı otomobil ile Şenol A.'nın kullandığı 68 AK 681 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Şenol A. olay yerinde hayatını kaybederken, iki araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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