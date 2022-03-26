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Kayseri'de maden ocağında göçük: 2 kişi altında kaldı

#AFAD#Göçük#Kayseri
Kayseride maden ocağında göçük: 2 kişi altında kaldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki bir maden ocağında 2 kişi göçük altında kaldı. Bölgeye AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

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AFAD, "Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır" açıklamasını yaptı.

AFAD'ın açıklamasında "İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

 

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#AFAD#Göçük#Kayseri

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