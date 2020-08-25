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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü HTŞ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Develi ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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