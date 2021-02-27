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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:38 | Son Güncelleme:

Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi ölü bulundu

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Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi ölü bulundu
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Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi Muhammed Khikamuzain (22), evinde ölü bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Khikamuzain, sabah saatlerinde Talas ilçesi, Keçiköy Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oturduğu evde yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı. Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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