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AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Kayseri'de ekmek yapmak için toplandılar! Hepsi koronavirüse yakalandı

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Kayseri'de ekmek yapmak için toplandılar! Hepsi koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi... Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.

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