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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Kayseri'de boş işçi servisi yandı

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Kayseri'de boş işçi servisi yandı
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KAYSERİ'de seyir halindeyken motor bölümü alev alan işçi servisi, kullanılmaz hale geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada çalışan işçileri eve bırakan Hüseyin B. yönetimindeki 38 P 0552 plakalı midibüsün motor kısmı, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kadir Has Caddesi’nde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden şoför Hüseyin B, aracı durdurup, kendisini dışarıya attı. Büyüyen alevler, aracın tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak midibüs büyük oranda kullanılmaz hale geldi.

Kayseride boş işçi servisi yandı

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