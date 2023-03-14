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Kayseri'de 4.8'lik deprem sonrası boş alanlar naylon çadırlarla doldu

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#Deprem#Kayseri#Şeyma Tahtacı
Kayseride 4.8lik deprem sonrası boş alanlar naylon çadırlarla doldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 13:00

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, 4 gün önce meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla boş alanlara naylon çadır kurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin de hissedildiği kentte çadırda yaşayan Şeyma Tahtacı (43), "Binamızın alt katlarında çatlaklar var. Korkudan kendi evime çıkamıyorum" dedi.

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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Kayseri'de de hissedildi. 7 Mart'ta, aynı gün içinde 4.7, 4.3 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin olduğu kent, 10 Mart'ta ise 4.8’lik depremle sallandı. Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde evlerinde hasar oluşan kişiler, kendi imkanlarıyla boş alanlara naylon çadır kurdu. Deprem korkusu yaşayan kişiler çadırlarda kalıyor.

Çadırda kalan Şeyma Tahtacı, "Binamız 10 katlı. Ben 7'nci katta oturuyorum. Binamızın alt katlarında çatlaklar var. Ekipleri bekliyoruz. Halen gelmediler. Biz de tedirginiz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu çadırda 2 aile kalıyoruz. Biz de hastalandık. Çocukları okula göndermeye çalışıyorum. 'Çocuklar okulda olsa ne olacak?' diye düşünüyorum. Açıkçası perişanız. Evime girip bakamadım. Korkudan kendi evime çıkamıyorum. Hasar tespiti için başvuru yapıldı ama henüz gelen olmadı. Çadırı kendi imkanlarımızla karşıladık. Biz ne olacağız, nereye gideceğiz? Bizim için ne yapabilirler? Çocukları okula gönderirken çok tedirginim. Kayseri deprem bölgesi bile ilan edilmedi ama biz kaç gündür perişan haldeyiz" diye konuştu.

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Kayseride 4.8lik deprem sonrası boş alanlar naylon çadırlarla doldu

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Yol kenarına çadır kurduklarını anlatan Behiye Alkan (60), "Ben kiracıyım. Evim 10 katlı. 7'nci kata kadar evlerin duvarları çatladı. Benim evimin de duvarları çatladı. Sabah abdest alalım diye eve girdik. Deprem oldu. Hemen geri çıktık. Evimize giremiyoruz. Akşama kadar çadırın içinde kalıyoruz. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Hasar tespiti için başvurularımız yapıldı. Henüz gelmediler. Bu çadırda 4 kişi kalıyoruz. Her şeyimizi burada yapıyoruz. Eşim hasta, ayağından rahatsız. Ben böbrek hastasıyım. Birçok hastalığım var. Beyin felci geçirdim. İlaç kullanıyorum. Biz yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Deprem#Kayseri#Şeyma Tahtacı

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