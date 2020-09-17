Kaymakamlık Sınavı geç başvuruları başladı!
İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. İçişleri Bakanlığınca 100 kaymakam adayı alımı için 18 Ekim'de Ankara'da sınav yapılacak. Adaylar başvurularını, 2-9 Eylül tarihleri arasında yaptı. Şimdi ise geç başvuru süreci başlayacak. İşte, Kaymakamlık Sınavı geç başvuruları hakkında tüm ayrıntılar...
18 Ekim 2020 tarihinde 16 sınav merkezinde uygulanacak 2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) için 17 Eylül 2020 tarihinde geç başvuru alınacaktır. Sınava 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar, kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda 17 Eylül 2020 tarihinde sınava geç başvuru yapabileceklerdir.
Sınavın yapılacağı sınav merkezleri güncellendiğinden 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında sınava başvuru yapan adayların sınava girmek istedikleri sınav merkezini, 17 Eylül 2020 günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) seçmeleri gerekmektedir. 17 Eylül 2020 günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr)sınava girmek istediği sınav merkezini seçmeyen adaylar, Ankara’da sınava alınacaklardır.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Kaymakamlık Başvuru Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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