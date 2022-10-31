Kaymakamlık koltuğunda 68 kadın

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KAYMAKAMLIK en gözde bürokratlıklardan biri. Zorlu bir sınav süreci var. Doğal olarak hepsi gayet iyi eğitimli. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanır ve ilçede cumhurbaşkanını temsil ederler. İlçenin bütün resmi kurumları emrindedir. Devlet yatırımları, sosyal yardımlar, köy hizmetleri, asayiş, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi bütün hizmetlerden sorumludur. Ayrıca kamu kurumlarını da özel işletmeleri de denetleyebilir. Özellikle taşrada itibarı çok yüksektir. Hele köylü için yeri ayrıdır. Derdi olan kaymakamlığa koşar. Muhtarların da amiridir. Köyün çeşmesinden tarlaların su yollarına, meralardan arazi sınır problemlerine kadar her şey kaymakama gider. Yağmurda damı akan fukara da burs arayan öğrenciler de kapısını çalar. Adı türkülere, deyimlere, hikâyelere geçmiştir. Düğünde, cenazede yeri hazırdır. Merasimlerde hep en öndedir. Her sosyal ortamda gözler onu arar.

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HEM RESMİ HEM RENGÂRENK

Bu gözde bürokratlıkta son yıllarda kadınların ağırlığı giderek artıyor. Özellikle son dönemde kadın kaymakam atamalarında dikkat çeken bir yoğunluk var. 20’li yaşlarındaki bu yeni kuşak kadın kaymakamların neredeyse hepsi atandıkları yerin “ilk kadın kaymakamı” unvanını da alıyor. Alışılmış kaymakamlardan dikkat çeken farkları da var.

SOSYAL MEDYADA AKTİFLER

Çoğu sosyal medyayı aktif kullanılıyor. Sosyal medyanın ruhuna uygun, resmiyetten uzak renkli üslupları var. Hem kıyafetleriyle hem de gündelik alışkanlıklarıyla dikkat çekiyorlar. Kimi yamaç paraşütü meraklısı kimi köpeklerinden ayrılmıyor. Silopi’nin yalçın tepelerindeki mevzilerden Ege’nin rengârenk bahçelerine kadar ayak basmadıkları yer yok. Bu durumdan en çok da köylü kadınlar memnun. Bağda, bahçede nerede olsa hemen bir araya gelip derin bir sohbete dalabiliyorlar. Ev davetleri de kaymakamlık ziyaretleri de artıyor, “kızım” diye hitap ediyorlar.

SORBONNE MEZUNU PARAŞÜT PİLOTU

Dilara Şenoğlu: Mülkiyenin iktisat bölümünü bitirdi. Kaymakamlık sınavını 2018’de kazandı. Muğla, Afyon ve Antalya’da staj yaptı. Konya, Aydın ve Sinop’ta da “kaymakam vekili” olarak çalıştı. Şimdi Denizli’nin Bekilli ilçesinde. Şenoğlu iyi bir yamaç paraşütü pilotu, her fırsatta gökyüzüyle buluşuyor.

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Fatmagül Dalmış: Uluslararası ilişkiler mezunu. Paris, Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca eğitimi aldı. Paris Büyükelçiliği’nde staj yaptı. Şimdi Çankırı, Bayramören Kaymakamı. Çok sevdiği iki köpeğini yanından ayırmıyor.

Tuğçe Orhan: Bolu, Seben kaymakamı. Seben ilk görev yeri. Uzun sarı saçlarından dolayı meşhur masal kahramanı Rapunzel’e de benzetiliyor. Bolu’nun soğuklarında üşümesin diye köylü teyzeler ona pekmez götürüyor.

Zeliha Uz: Afyon, Dazkırı’nın ilk kadın kaymakamı. Sosyal medyayı aktif kullananlardan. Twitter profilinde cinayete kurban giden kadınların listesinin tutulduğu sitenin linki var.

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Hatice Rüveyda Kahraman: Mülkiye mezunu. 2020’de kaymakamlık sınavını kazandı. Eskişehir, Gaziantep, Antalya ve Şırnak’ta staj yaptı. Şimdi Karapürçek Kaymakamı.

İdil Özdemir Doğan: İzmir Kız Lisesi ve ODTÜ mezunu. Yurtdışı stajını İngiltere’de yaptı. Elâzığ, Maden Kaymakamı idi, şimdi Elazığ’da vali yardımcısı.

Kübra Eroğlu: Geçen sene kaymakamlık sınavını kazandı. Stajlarını Çanakkale ve Şırnak’ta yaptı. Şimdi Denizli’nin ilçesi Çameli Kaymakamı.

Kübra Kaplan: Hacettepe’de kamu yönetimi eğitimi aldı. 2019’da staja başladı. Amerika’daki nüfusuyla meşhur Giresun’un Yağlıdere ilçesini o yönetiyor.

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Kübra Karaalioğlu: Eskişehir’in Alpu kaymakamıydı. Şimdi Nevşehir Vali Yardımcısı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü de ona bağlı.

Makbule Adacı: Kaymakamlığa bu yıl başladı. İlk görev yeri Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi.

1992’DEN BUGÜNE

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın ‘Mülki İdare’ teşkilatında biri merkezde olmak üzere dört kadın vali var. Kadın ‘vali yardımcısı’ sayısı 18. kaymakam sayısı ise son atamalarla birlikte toplam 68. Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı 1992 yılında atanan Özlem Bozkurt Gevrek şimdi İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yapıyor.