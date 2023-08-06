Kayıplara karışan Korhan Hoca ‘Grandük’ün torunu çıktı

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BİR dönem Dünya Bankası’nda çalışan ekonomist Korhan Berzeg 50 gündür kayıp. Balıkesir’in Gönen ilçesinin Armutlu mahallesindeki baba yadigârı kerpiç evden yürüyüşe çıkmıştı, o günden beri de haber alınamıyor. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri her yerde onu arıyor. Savcılık da soruşturma başlattı. Ancak henüz herhangi bir ize ulaşılamadı.

ÇERKESLERİN BÜYÜK KABİLESİ

Bu süreçte Berzeg Ailesi’nin tarihi bir kimliğinin olduğu da ortaya çıktı. Tarihi kayıtlara göre Berzegler, Çerkeslerin Ubıh veya Vubıh denilen koluna mensup bir aile. Bugün de Çerkesler için çok önemli olan Soçi şehrinde yaşıyorlardı. Rus Çarlığı’na karşı 18. ve 19. yüzyıllarda Çerkeslerin bağımsızlık mücadelesinde bu aile ön planda. Hacı Grandük Berzeg de 1860’lardaki savaşta Çerkesleri yöneten liderleri. Savaşı kaybedince 1864’te sürgün edilmiş ve Osmanlı’ya sığınmış. Sultan Abdülaziz tarafından kendisine “paşa” unvanı verilmiş ve büyük saygı görmüş.

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OSMAN PAŞA’NIN SİLAH ARKADAŞI

“93 Harbi” denilen 1877-1878 Osmanlı/Rus savaşında da kendisine bağlı Çerkes gönüllüleriyle Osmanlı saflarında Ruslara karşı savaşmış. Plevne’de Gazi Osman Paşa ile mücadele etmiş. Yerleşmek için İstanbul yerine Manyas’ı seçmiş. 1880’de vefat edince de oraya defnedilmiş. Geçtiğimiz yıl Hacı Berzeg için Manyas’ta bir anıtmezar da yapıldı.

ÇERKES DERNEKLERİ DEVREDE

Korhan Berzeg’i arama faaliyetlerini Çerkes kültür dernekleri de yakından takip ediyor. Kafkas Vakfı’nın başkanı Veysel Arıhan, “Berzegler, Çerkesler arasında bilenen büyük ve kıymetli bir aile. Osmanlı’dan günümüze farklı alanlarda çok değerli insanlar yetiştirdiler. Arama çalışmalarının bir an önce olumlu şekilde tamamlanmasını umuyorum. Yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Hacı Grandük Berzeg’in torunlarından Perit Berzeg de “Korhan Berzeg bizim ailenin bir diğer kolundan. Korhan Amca ile daha önce birkaç kez görüşmüştük. İnşallah bulunur. Biz de merakla bekliyoruz“ dedi. Avukat ve yazar Sefer Berzeg ise “Ailemiz geniş bir aile. Berzeg Ailesi’nin bir araya geldiği yemekler olurdu. Korhan Abi’yle orada görüşmüştük. Siyasi bir tutumu yoktu” diye konuştu.

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BULANA 1 MİLYON ÖDÜL

Prof. Dr. Korhan Berzeg’in İngiliz eşi Angela Berzeg kocasını bulana 1 milyon ödül verileceğini açıkladı. Bu kararı da Berzeg Ailesi’nin aldığını belirtti.

ÜNLÜ BERZEGLER

Berzeg Ailesi’nin bir kolu da Samsun’da… Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ardından Havza’ya kadar Ermeni ve Rum çetelerine karşı güvenliğini sağlayan Canbulatoğlu Ekrem Berzeg de bu aileden. Liberal Düşünce Topluluğu’nun (LDT) kurucusu Kazım Berzeg de Ekrem Bey’in oğlu. Aileden yetişen birçok yazar ve sanatçı da var.