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Kayıp üniversiteli Ali Kemal'den kahreden haber: Ormanda ölü bulundu

#Ali Kemal Yüce#Kocaeli#Ölüm
Kayıp üniversiteli Ali Kemalden kahreden haber: Ormanda ölü bulundu

İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı, üniversite öğrencisi Ali Kemal Yüce'nin (23), Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki ormanda başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kemal Yüce'den haber alamayan ailesi, 15 Haziran'da polise kayıp ihbarında bulundu. Yücel'in ailesine not bıraktığını ve yanına silah aldığını belirleyen ekipler, cep telefonu sinyalini en sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken bölgesinde tespit etti. Bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri, karada ve denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Ali Kemal Yücel'in Kumcağız bölgesindeki ormanda cesedine ulaştı. Yücel'in başından vurulduğu belirlenirken, yanında da tabanca bulundu.

İncelemenin ardından Yücel'in cesedi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Ali Kemal Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ali Kemal Yüce#Kocaeli#Ölüm

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