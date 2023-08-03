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Kayıp tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'den acı haber

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#Kayseri#Tıp#Üniversite
Kayıp tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 13:25

Kayseri'de 21 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu. Enes Ahmet Tekin'in ailesi olay bölgesinde sinir krizi geçirirken, gözyaşları içinde kaldı.

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21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kayıp tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekinden acı haber

AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile de bölgede tarama çalışması yaptı.

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Kayıp tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekinden acı haber

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kayıp tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekinden acı haber

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#Kayseri#Tıp#Üniversite

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