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Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

#Kayıp#Orman#Mersin
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

Mersin'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu.

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Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kükür Mahallesi’nde meydana geldi. Otlattığı hayvanların peşinden giden Raziye Koç, gece eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya haber verildi. İhbarla harekete geçen ekipler ve mahalleli, Koç’u arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması nedeniyle gece aramalar durdurulurken, AFAD ekiplerine de haber verildi.

Bu sabah tekrar aranan Koç, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda uyurken bulundu. Aldığı ilaçlardan dolayı uyuduğu belirtilen Raziye Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

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#Kayıp#Orman#Mersin

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