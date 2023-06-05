×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor

Güncelleme Tarihi:

#Berfin Temizer#İzmir#Karabağlar
Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 15:15

İzmir'in Karabağlar ilçesinde annesi uyurken evden çıkan Berfin Temizer'den (15), 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunduğu kızını, fotoğrafının bulunduğu afişleri duvar ve direklere asarak arayan Sevda Temizer (36), "Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi.

Haberin Devamı

Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda Temizer, 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin Temizer ile bir süre vakit geçirdi.

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor

Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu. Sabah uyanan Sevda Temizer, kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti. Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Berfin'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak geçen 10 güne rağmen Berfin Temizer’e ulaşılamadı.

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor

Haberin Devamı

'ÇOK ENDİŞELİYİM'

Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı. Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, "Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir sorunu ve sıkıntısı yoktu.

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor

Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın" diye konuştu. 

Kayıp kızını bastırdığı afişlerle arıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfin Temizer#İzmir#Karabağlar

BAKMADAN GEÇME!

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor

Fazıl Say-Ece Dağıstan’dan sonra şimdi de Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan… El ele boşanmak ne anlama geliyor?

#El Ele Boşanmak
Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı Dyatlov Geçidinin sırrını bilim insanları çözdü

Askeri deneylerden uzaylılara pek çok komplo teorisine konu oldu! 1 Şubat 1959 gecesi neler yaşandı? Dyatlov Geçidi'nin sırrını bilim insanları çözdü

#Dyatlov Geçidi
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşlerin para hesapları ortak mı olmalı?

#BSF