Kayıp ilanıyla aranıyordu, cesedi 8 gün sonra denizden çıktı

Fatih, Çatladıkapı Sahili'nde saat 16.30 sıralarında denizde hareketsiz duran birinin olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından denizden alınan kişi kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin etrafına çadır gererek inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin 12 Mayıs günü hakkında kayıp başvurusu yapılan 53 yaşındaki Ahmet A.'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



