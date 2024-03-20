Kayıp formalara af yok... 2443 tanesini internetten satmışlardı

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Kıyafetlerin internet üzerinden satıldığı ortaya çıkınca, kulübün şoförü Ahmet Kör, akademi malzeme sorumlusu Gürsel Polat, çamaşırhane sorumlusu Turgut Uygun, kuaför Yılmaz Yanık, masör Sedat Peker ve formaları internetten satın alan Buğra Fatih Ünsal’a dava açıldı.

‘HER YIL 500 BİN EURO’LUK HIRSIZLIK VAR’

Galatasaray Mağazacılık A.Ş’nin 2021-2022 yıllarında il başkan vekilliğini yapan Abdulvahap Gazi Tanrıverdi tanıklık yaptığı önceki duruşmada “Florya tesislerinde her yıl 500 bin Euro’luk ürün çalınıyor. Bunun sorumlusu Florya tesislerinde görevli olan müdür ve yardımcısıdır” demişti. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada Galatasaray Sportif A.Ş. avukatı söz alarak önceki Florya tesis müdürü Fahri Yılmaz ve yardımcısı Ender Hayri Uysal hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

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Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Yılmaz Yanık, Ahmet Kör, Gürsel Polat ve Turgut Uygun hakkında zincirleme şekilde nitelikli hırsızlık suçundan 17.5 yıl, Buğra Fatih Ünsal hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı masör Sedat Peker’in ise delil yetersizliğinden beraat etmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.