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Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)-
Haber Giriş: 24.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Kayıp çiftçinin Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu

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Kayıp çiftçinin Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Perşembe gününden beri kayıp olan çiftçi İbrahim Y.’nin (70), Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bekirefendi Sokak’ta yaşayan İbrahim Y.den haber alamayan oğlu, önceki gün polise başvurarak yardım istedi. İbrahim Y.’nin en son Sakarya Nehri kenarında görüldüğü bilgisi üzerine dün, Alifuat Paşa mevkiinden itibaren arama çalışması başlatıldı. Kocaeli’den gelen dalgıç polisler nehirde arama yaptı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmaları yeniden başladı. Dalgıç polisler, arama çalışmalarının başladığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede İbrahim Y.’nin cansız bedenini buldu.

İbrahim Y.’nin, 8 yıl önce oğullarından birinin intihar ettiği, bu olayın ardından da psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

Kayıp çiftçinin Sakarya Nehrinde cansız bedeni bulundu

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