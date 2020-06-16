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Ahmet BAYRAK/ORDU (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Kayıp aranıyordu, cansız bedeni bulundu! Kadir'in sır ölümü...

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Kayıp aranıyordu, cansız bedeni bulundu! Kadir'in sır ölümü...
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Ordu'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir D.'nin (25) dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu.

Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi’nde yaşayan Kadir D. 2 gün önce kayboldu. Kadir D.’den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.’nin başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu.

Kadir D.’nin cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.’nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kayıp aranıyordu, cansız bedeni bulundu Kadirin sır ölümü...

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