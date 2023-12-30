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Kaybolduktan 16 saat sonra bulunmuştu: Alzheimer hastası hastanede öldü

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#Alzheimer#Bursa#Arif Çelik
Kaybolduktan 16 saat sonra bulunmuştu: Alzheimer hastası hastanede öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 13:19

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Arif Çelik (90), 16 saat sonra, evinden 1 kilometre uzakta bitkin halde bulundu. Çelik, tedbir amacıyla kaldırıldığı hastanede, hayatını kaybetti.

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Yenişehir ilçesi kırsal Kızılhisar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Alzheimer hastası ve 4 çocuk babası Arif Çelik, dün cuma namazı için camiye gitmeyince, mahalleli merak edip, evine geldi. Evin kapısının açık olduğunu gören komşuları, mahallede ve çevredeki tarlalarda aradıkları Çelik'e ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, BAKUT, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, Çelik için kırsal bölgede çalışma başlattı. 

Ekiplerin, orman, tarla ve dere yataklarında aradığı Çelik, kaybolduktan 16 saat sonra, saat 05.00 sıralarında, evine 1 kilometre mesafedeki mahalle çıkışında, dronla tespit edildi. Çalılıkların arasında baygın halde bulunan Çelik, kontrollerinin yapılması için kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi'nde, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.

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#Alzheimer#Bursa#Arif Çelik

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