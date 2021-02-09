Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Serik'e bağlı Karataş Mahallesi Karataş Beli mevkiinde geçen hafta dağlık alanda keçilerini otlatan Şaban Çıkla, hayvanlarından birinin kayalıklara tırmandığını gördü. Kayalıklara çıkan keçi inmedi. Çıkla günlerdir beklediği keçi inmeyince mahalle muhtarına, jandarma ve İnsani Yardım Derneği (İHH) ekibine bildirdi. Bölgeye 3 jandarma ve 5 İHH görevlisi gelerek, keçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İHH ekibi, halat yardımı ile 130 metre yüksekliğindeki kayalığın zirvesinden aşağı inerek, 70 metrede mahsur kalan keçiyi güvenli alana indirip, sahibine teslim etti. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.



Karataş Mahalle Muhtarı Sadi Kahya, "Keçilerini otlatan vatandaşımız sürüden bir keçinin Karataş Beli mevkiinde kayalıklarda mahsur kaldığını söyledi. Ben de İHH ekibinden yardım istedim. Ekip gelerek keçiyi kurtardı ve keçiyi sahibine teslim ettik" dedi.