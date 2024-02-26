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Kavuncu’dan CHP’ye ‘ittifak’ eleştirisi

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#Buğra Kavuncu#CHP#İttifak
Kavuncu’dan CHP’ye ‘ittifak’ eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Beykoz’da mahalle muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile buluştu.

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CHP’den gelen ittifak konusuyla ilgili eleştirilere cevap veren Kavuncu, “Amacımız 2023 yılında ülkemizi ucube Cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtarmaktı, birilerinin siyasi hayatını yaşatmak değildi. İktidarın en zayıf olduğu dönemde doğru isimle seçimi kazanacakken kaybettik” dedi. Kavuncu şöyle devam etti:

“2023 seçimlerinden önce saha çalışmalarımız ve seçmenden duyduğumuz öneriler, iki belediye başkanından birinin aday olması halinde seçimin kazanılma ihtimalinin yüksek olduğuydu. Bu çağrıyı yaptık ama karşılıksız kaldı. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığına önerenler CHP Genel Başkanlığı’na uygun görmediler. Siz yapınca demokratik normal ama biz ‘İttifakı bitirdik hür devam edeceğiz’ deyince normal karşılamayacaksın, bu samimiyetsiz. Çıktığımız yoldan bizi kimse döndüremeyecektir.”

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#Buğra Kavuncu#CHP#İttifak

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