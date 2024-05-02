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Kavgaya müdahale ederken yaralanmıştı... Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar şehit oldu

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#İçişleri Bakanlığı#Şehit#Astsubay
Kavgaya müdahale ederken yaralanmıştı... Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 12:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da geçen yıl temmuz ayında kavgaya müdahale ederken ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023 tarihinde kavgaya müdahale ettiği esnada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

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#İçişleri Bakanlığı#Şehit#Astsubay

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