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Kavgaya dönen tartışmada kan aktı: 2 ölü! Ambulansın içinde öldürdü

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#Elazığ#Çatışma#Kavga
Kavgaya dönen tartışmada kan aktı: 2 ölü Ambulansın içinde öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 17:24

Elazığ’da dehşet dolu dakikalar yaşandı. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan biri, saldırdıkları kişiye ambulans içerisinde kalp masajı yapılırken, sağlık görevlisinin gözü önünde tekrar vurarak öldürdü.

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Olay, merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgaya dönen tartışmada kan aktı: 2 ölü Ambulansın içinde öldürdü

Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu. Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kavgaya dönen tartışmada kan aktı: 2 ölü Ambulansın içinde öldürdü


Toplamda 2 kişinin öldüğü ve 1 kişini kişinin yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kavgaya dönen tartışmada kan aktı: 2 ölü Ambulansın içinde öldürdü

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#Elazığ#Çatışma#Kavga

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