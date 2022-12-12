Kavgalı oturum

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BÜTÇE görüşmelerindeki ilk tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP’liler arasında fotoğraf gerginliği nedeniyle yaşandı. HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki’nin konuşması sırasında Bakan Soylu’nun, PKK’lı teröristlerin ve HDP milletvekili Semra Güzel’in fotoğraflarını göstermesi tansiyonu artırdı. HDP milletvekilleri de Bakan Soylu’nun çektirdiği fotoğrafların yer aldığı dövizleri gösterdi. Tiryaki’nin ardından kürsüye çıkan HDP’li Rıdvan Turan’ın konuşması sırasında ise Bakan Soylu ayağa kalkarak kendisine tepki gösterdi. Daha sonra bu kez de AK Partililer ve CHP’liler arasında arbede yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kürsüden Soylu’ya “Elinden geleni ardından koyarsan şerefsizsin” deyince ortam gerildi. Bakan Soylu, komisyon sıralarında ayağa kalkarak Altay’a bağırırken, Meclis Başkanvekili Bilgiç oturuma yeniden ara verdi.

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Dün de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırısında CHP’li Çetin Arık’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeni Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve işinsanı kardeşi Sedat Varank hakkında yönelttiği yolsuzluk iddiaları gerginlik yarattı. Bakan Varank iddialara, “Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk, usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, kayırma varsa ya da benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen, bununla ilgili suç duyurusunda bulunmayan alçaktır, namerttir” tepkisini gösterdi.

SOYLU KÜRSÜDE



İçişleri Bakanı Soylu’nun terör ve uyuşturucuyla mücadele açıklamaları ve muhalefete yönelik “Amerikan çocukları” sözleri sırasında da salonda tansiyon yükseldi.

DÖVİZLİ PROTESTO

Bütçe konuşması için kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık CHP’li kadın vekiller tarafından protesto edildi. 6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’ye istismarla ilgili bakanlığın geç müdahil olduğunu belirten CHP’liler “Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız” dövizleri taşıdı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde kürsüye çıktı ve H.K.G.’nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ istismara maruz bırakılması skandalıyla ilgili Bakan Derya Yanık’a eleştirilerde bulundu. Bu görüşmeler sırasında da Meclis’te gerilim arttı.