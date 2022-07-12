Kavala için AİHM ‘ihlal var’ dedi

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Temyiz organı olarak görev yapan 17 yargıçlı Büyük Daire, Türkiye’nin AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46/1’inci maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Türk yargıç Saadet Yüksel’in aleyhte oy kullandığı karar gereği Türkiye mahkeme masrafı olarak 7 bin 500 Euro (131 bin 550 TL) ödeyecek.

DIŞİŞLERİ TEPKİLİ

Dışişleri Bakanlığı, kararın beklentileri boşa çıkardığını ve Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına neden olduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında, “Bundan sonraki aşamada süreci takip edecek olan AK Bakanlar Komitesi’nin, daha önce sergilediği tarafgir ve seçici yaklaşımı bir yana bırakarak, sağduyuyla ve bazı çevrelerin siyasi gündem yaratma arayışlarına mahal vermeksizin hareket etmesini bekliyoruz” denildi. Gelinen aşamada Bakanlar Komitesi’nin kademeli olarak artırılabilecek yaptırım süreci başlatması gündemde.

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ADALET BAKANLIĞI: AİHM’NİN İTİBARINI ZEDELER

ADALET Bakanlığı, AİHM’nin Kavala kararı sonrası yazılı açıklama yaptı: “Türkiye, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir. Zira üye ülkelerin AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80.20 iken; Türkiye’nin icra oranı yüzde 87.98’dir. Diğer kararların icra süreci ise devam etmektedir. Türk yargı makamları, AİHM’nin Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirtmişlerdir. AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az 1 yıl önce Büyük Daire’ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM’nin güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM’nin Türkiye’ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır.” (DHA)