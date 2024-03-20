Katliam müzesi

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü işinsanı Ali Haydar Üstay’ın sahibi olduğu İstanbul Arnavutköy’deki Durusu Park Av Hayvanları Müzesi’nde CITES Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında yaban hayvanına ait trofe ve tahnitlerin (diş, boynuz gibi hatıra değeri taşıyan parçalar ve içi doldurulmuş hayvan postu) bulunduğu yönünde bilgi aldı.

Yapılan tespitlerin ardından müzeye baskın düzenlendi. Müzede yapılan aramada, yaklaşık değeri 75 milyon TL olan bizon, mus geyiği, jaguar, timsah, boz ayı, aslan, kutupayısı, vaşak, kaplan, geyik, domuz, antilop, yabankedisi, piton yılanı, yeşilbaş ördek, macar, camurcun, suna, bıldırcın, su çulluğu, sırtlan, leopar tahnitleri, antilop trofesi, fildişi ve objeleri, mamut dişi, mamut dişi objesi, aslan dişleri, leopar, alageyik ve ceylan trofesi, mandarin ördeği trofesi, yabandomuzu dişleri, su çulluğu trofesi, arıkuşu trofesi, antilop postu ve suaygırı kemiğinden yapılan bıçak/kama ele geçti.

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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Buradaki aramanın ardından Ali Haydar Üstay’ın Sarıyer’deki evinde de arama yapıldı. Burada da yaban hayvanı tahnit ve trofeleri bulundu. Müze ve evde ele geçen yüzlerce tahnit ve trofe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakalanan Ali Haydar Üstay hakkında da “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet” ve “CITES Sözleşmesi’ne aykırılık” suçlarından adli işlem başlatıldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA AVCILIK YAPTI

- 90’lı yıllarda yaptığı lüks villa siteleriyle adını duyuran Ali Haydar Üstay (85), avcılığa da meraklıydı. 6 kıtada 30 ülkede avlanan Üstay, avladığı hayvanları da özel uçağıyla ülkeye sokuyordu. Üstay’ın 1985’ten beri avlandığını, yakınlarına avlandığı hayvanları göstermek için 1997’de müzeyi kurduğunu söylediği belirtildi. Üstay’ın nesli risk altındaki Anadolu kaplanını da avladığı iddia edildi. Üstay daha önce verdiği bir röportajda, “Post biriktirmeye başlamıştım. Sonra ‘Başını dolduralım da saklayalım’ dedik. Son aşamada ‘Neden tamamını doldurtmuyorum ki!’ diye kendimi sorguladım” demişti.

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